Москвичей предупредили о возможных смерчах во время сильной грозы с градом

В ближайший час в Москве сильно испортятся погодные условия. Синоптики спрогнозировали очень сильный дождь, ливень, грозу, град и допустили образование смерчей в черте российской столицы, об этом сообщили в МЧС по Москве.

Спасатели предупредили жителей Москвы, что при грозе ожидается сильный шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. В этот период в городе могут образоваться смерчи, также ожидается сильный град.

Автомобилистов просят учесть погодные условия и отказаться от поездок в период непогоды. Если невозможно перенести поездку, то рекомендуется передвигаться на низкой скорости и с увеличенными боковыми интервалами, а также дистанцией между другими транспортными средствами.

Сотрудники МЧС РФ также просят москвичей не парковать личный транспорт рядом с деревьями и ненадежными конструкциями. Пешеходам также стоит избегать движения рядом с рекламными щитами, деревьями, недостроенными объектами. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения экстренной ситуации следует обращаться по коротким номерам с мобильного телефона «101» или «112», или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.