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Три человека пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области

Происшествия

На 275-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Новолялинском муниципальном округе произошла авария с участием пассажирского транспорта. В результате есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Столкнулись рейсовый автобус, в котором находились 35 человек, а также рейсовый пассажирский автомобиль Ford Transit, где ехали 16 человек.

Пострадали три человека. Их отправили на осмотр в больницу.

На месте работали 16 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.

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