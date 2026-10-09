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Жильцы эвакуировались: пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Элисте

В Элисте произошел пожар в многоквартирном доме, который находится в 9 микрорайоне. Огонь в процессе локализации, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкии.

По предварительной информации, возгорание началось в квартире, расположенной на мансардном этаже дома. Затем огонь перешел на крышу.

Жильцы дома уже эвакуированы. Для них разворачивается пункт временного размещения на базе школы.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

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