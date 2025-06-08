В Москве сильным ливнем в сточную трубу в реке Чертановка затянуло человека

Из-за сильного ливня, который прошел в Москве, в опасной ситуации оказался один из прохожих. Человека затянуло в сточную трубу реки Чертановка и могло унести течением, очевидцы спасли мужчину, пишет SHOT .

Предварительно известно, что сильным потоком воды человека затянуло в сточную трубу в реке Чертановка. Очевидцы вовремя заметили случившееся и бросились на помощь к пострадавшему.

Прохожие удерживали мужчину возле коллектора до момента прибытия спасателей, которых также вызвали. На момент публикации заметки пострадавшего достали из трубы и передали бригаде скорой помощи. В каком состоянии находится мужчина, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой и местами градом. Из-за обильного потока воды в аэропорту Внуково прорвало крышу в терминале А и затопило здание. Росавиация внесла изменение в работы воздушной гавани — какое-то время она будет функционировать по фактической погоде.