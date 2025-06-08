Росавиация сообщила об изменениях в работе Внуково из-за грозы в Москве

Росавиация: аэропорт Внуково после грозы работает по фактической погоде в Москве

Днем 8 июня в Москве прошел сильнейший ливень, который затопил в том числе терминал А в международном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по фактической погоде в российской столице.

«По данным на 18:15 МСК, командиры трех воздушных судов, летевших во Внуково, приняли решение „уйти“ на запасные аэродромы. Безопасность полетов — приоритет», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Из-за непогоды специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД в усиленном формате следят за изменениями погоды. Аэропорт какое-то время будет работать по фактической погоде в Москве.

Представители аэропорта Внуково в официальном Telegram-канале подтвердили сообщения очевидцев, что во время ливня в терминале А повредилась крыша и произошел потоп внутри здания.

«В настоящее время задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды в некоторые рейсы внесены изменения. Аэропорт пообещал оперативно обновлять табло с информацией о вылетах на официальном сайте. Аналогично будут действовать и авиаперевозчики на своих порталах.