Пожар в многоэтажке в Москве: жильцы просили о помощи из окон
В Москве оперативные службы ликвидировали пожар в жилом многоэтажном доме на Ленинском проспекте. Задымление в 16-этажном МКД очевидцы заметили около 07:15, после чего сразу вызвали пожарных, сообщает SHOT.
Очаг возгорания находился в квартире на 10-м этаже. Едкий дым стремительно заполнил подъезд, вынудив часть жильцов самостоятельно эвакуироваться на улицу.
Очевидцы также сообщали, что жители с 13-го этажа просили о помощи с балкона.
Прибывшие подразделения МЧС оперативно справились с огнем. В помещении горели личные вещи на площади 20 квадратных метров.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Владелицу загоревшейся квартиры на месте осматривают медицинские работники.
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