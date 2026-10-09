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Пожар в многоэтажке в Москве: жильцы просили о помощи из окон

В Москве оперативные службы ликвидировали пожар в жилом многоэтажном доме на Ленинском проспекте. Задымление в 16-этажном МКД очевидцы заметили около 07:15, после чего сразу вызвали пожарных, сообщает SHOT .

Очаг возгорания находился в квартире на 10-м этаже. Едкий дым стремительно заполнил подъезд, вынудив часть жильцов самостоятельно эвакуироваться на улицу.

Очевидцы также сообщали, что жители с 13-го этажа просили о помощи с балкона.

Прибывшие подразделения МЧС оперативно справились с огнем. В помещении горели личные вещи на площади 20 квадратных метров.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Владелицу загоревшейся квартиры на месте осматривают медицинские работники.

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