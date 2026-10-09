Вы неправильно сидите на унитазе: как положение ног облегчает поход в туалет

На маркетплейсах продаются специальные подставки под ноги, наклонные платформы и даже «туалетные» ботинки для правильного опорожнения кишечника. Есть ли у таких устройств реальный медицинский смысл или это очередные происки маркетологов, рассказал РИАМО врач-колопроктолог, хирург Сергей Путилов.

«Медицинский смысл у подставки определенно есть. Сам принцип довольно простой — принять более физиологичное положение: — называется „поза орла“, то есть приподнять колени выше бедер и немного приблизить позу к положению на корточках. Для этого совершенно не нужны специальные ботинки или дорогие устройства — подойдет обычная устойчивая подставка под ноги, домашний таз или любая другая твердая и безопасная поверхность, которую можно поставить под ноги», — заявил Путилов.

Он отметил, что правильно подобранная подставка под ноги действительно облегчает дефекацию и дело здесь в анатомии.

«Лобково-прямокишечная мышца, расположенная в тазовом дне, в обычном положении формирует угол между прямой кишкой и анальным каналом. Из-за этого прохождение стула может требовать больше усилий. Если колени оказываются выше бедер, этот угол выравнивается, кишка выпрямляется и сопротивление на выходе уменьшается, создаются более благоприятные условия для опорожнения кишечника. Натуживаться приходится меньше, а значит, снижается и нагрузка на прямую кишку и анальный канал», — пояснил врач.

В первую очередь попробовать подставку можно людям, которым приходится долго сидеть в туалете, сильно тужиться, испытывать ощущение неполного опорожнения или сталкиваться с трудностями именно при прохождении стула, отметил Путилов. Она также может быть полезна людям, у которых уже диагностированы заболевания анального канала, например, геморрой или анальная трещина.

«Обязательно она нужна тем сложным пациентам, у которых имеются выпадение прямой кишки, выраженный геморрой, ректоцеле, диссинергия мышц тазового дна или состояние после операций на прямой кишке и анальном канале. Но и в этих случаях подставка не заменяет обследование и лечение: ее можно использовать только как вспомогательное средство. Если же человек ходит в туалет регулярно, без боли, длительного сидения и натуживания, специально покупать что-то не обязательно», — заключил колопроктолог.

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