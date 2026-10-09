Обновленный офис Сбера открыли в Долгопрудном

сегодня в 08:15

Обновленный офис Сбера открылся в Долгопрудном по адресу: ул. Пацаева, дом № 14. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей, сообщает пресс-служба банка.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера: здесь можно установить мобильное приложение СберБанк Онлайн, оформить сим-карты, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков отметил, что они стремятся сделать обслуживание в офисах Сбера максимально комфортным для жителей Долгопрудного.

«Обновленное пространство позволяет клиентам не только быстро решать финансовые вопросы, но и пользоваться востребованными сервисами. Уверен, что новый формат офиса сделает взаимодействие со Сбером еще удобнее», — пояснил Языков.

Житель города Кирилл Викторович отметил, что очень приятно видеть, что офис стал таким светлым и удобным.

«Все организовано понятно, сотрудники помогают быстро решить вопросы, а сама атмосфера располагает. Теперь посещать банк стало действительно комфортно», — прокомментировал местный житель.