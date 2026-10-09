Экран загорелся в летевшем в Москву самолете с 429 пассажирами
На борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Южно-Сахалинска в Москву, произошло возгорание мультимедийного оборудования прямо во время полета. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент случился примерно через три с половиной часа после вылета. Тогда лайнер с 429 пассажирами летел на высоте порядка 10 километров.
В салоне появился резкий запах гари и началось задымление. Его источником стал загоревшийся экран развлекательной системы, встроенный в одно из кресел.
Бортпроводники оперативно ликвидировали открытое горение с помощью огнетушителя, после чего экипаж полностью обесточил медиасистему и розетки по всему салону. Воздушное судно продолжило маршрут и успешно совершило посадку в пункте назначения.
После приземления в Москве технические специалисты провели ремонт самолета. Они заменили неисправную розетку вместе с блоком питания кресел.
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