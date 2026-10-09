Более 150 рейсов задержаны и десятки отменены во Внукове после закрытия неба

В аэропорту Внуково задерживается более 150 рейсов на вылет и прилет. Еще десятки отменены из-за ночного закрытия воздушного пространства, сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

Воздушная гавань более шести часов не принимала и не отправляла самолеты. Это стало уже вторыми масштабными ограничениями за двое суток.

Аэропорт возобновил работу, однако расписание пока стабилизируется. Согласно данным табло, отменены не менее 20 вылетов и 25 прилетов, включая рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум, Анкару, Баку, Ереван, Махачкалу и Ульяновск. Время ожидания отдельных самолетов в Турцию, Египет и ОАЭ составляет от 8 до 11 часов, а по ряду вчерашних отправлений — превышает сутки.

Клиентов одной из турецких авиакомпаний с отмененных направлений пересаживают на вечерние вылеты.

Пассажиров бортов, которые не успели подняться в воздух до ввода запретов, вернули в здание аэровокзала. В администрации Внуково отметили, что ночью ожидающим раздавали питьевую воду и коврики, уделяя приоритетное внимание семьям с детьми, а в терминале дежурили медики. В авиагавани предупреждают о длительной подготовке бортов к вылету и рекомендуют гражданам заранее проверять статус рейса перед выездом из дома.

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