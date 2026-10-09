Фирменный трак и дартс: как прошел праздник посвящения в студенты в «Дубне»

Сбер принял участие в празднике посвящения в студенты университета «Дубна». Для учащихся работала специальная площадка Сбера с развлекательными активностями и фирменный СберТрак. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Студенты проверили меткость в игре в дартс, получили консультации сотрудников банка по финансовым вопросам, а также выиграли фирменный мерч и сладкую вату.

Управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков отметил, что для первокурсников начинается важный и интересный этап жизни — новые знания, знакомства и самостоятельность.

«Нам хотелось поддержать ребят в этот день и подарить им яркие эмоции. Уверен, что студенческие годы станут для них временем больших открытий и возможностей», — отметил Языков.

Студент Максим отметил, что особенно приятно, что в этот день можно не только познакомиться с университетом, но и попробовать что-то новое.

«СберТрак сразу привлек внимание — здесь было интересно и весело, а еще мы узнали о возможностях различных сервисов, которые могут пригодиться студентам», — сказал студент.