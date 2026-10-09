Гитлер Муссолини стал мэром города в Перу

В Перу пост мэра города Керопалька займет политик с необычным именем Гитлер Муссолини Флорес. Он одержал победу в ходе избирательной кампании, сообщает Telegram-канал SHOT .

По итогам голосования кандидат получил поддержку 34,54% местных избирателей. Политический деятель выдвигался от левого объединения «Ahora Nación», программные цели которого сосредоточены на противодействии коррупционным схемам и создании всеобщей системы бесплатного медицинского обслуживания в стране.

Фамилии двух европейских диктаторов являются подлинным официальным именем перуанца. Оно было дано мужчине родителями при рождении.

Подобный прецедент не стал уникальным для Перу. В 2018 году в городе Юнгар голосование за место мэра выиграл местный житель Гитлер Альба. Он заявлял, что является добрым Гитлером, и победил конкурента по имени Леннин. Новый мэр также говорил, что отец и мать дали ему спорное имя по незнанию мировой истории.

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