Сценарий «не по плану»: почему старшее поколение торопит молодоженов с внуками

Иногда за желанием поскорее увидеть внуков стоят собственные потребности старшего поколения — почувствовать себя нужными, получить новый смысл или начать очередной этап жизни, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Иногда ребенок нужен родственникам символически. Появление внука означает продолжение рода, новый смысл после выхода на пенсию, возможность снова почувствовать себя нужным. И тогда за вопросом „Когда дети?“ скрывается совсем другой: „Когда у меня начнется новая глава жизни?“» — сказал Чепалов.

По его словам, еще одна причина — привычный семейный сценарий, в котором свадьба автоматически означает скорое появление детей. Если этого не происходит, старшим может казаться, что события развиваются «не по плану».

Как пояснил специалист, на ожидания влияет и опыт предыдущих поколений. Если мать родила в 23 года, а бабушка — в 21, решение дочери не заводить ребенка к 30 годам может быть для них непривычным. При этом родственники могут даже не воспринимать свои вопросы как давление.

«Но молодая пара не обязана создавать ребенка, чтобы помочь родственникам справиться с возрастом, скукой или ощущением пустоты», — подчеркнул собеседник.

В ответ на подобные вопросы психолог предлагает одновременно сохранить уважение к близким и обозначить границу: «Мы понимаем, что для вас это важная тема. Для нас тоже. Именно поэтому мы хотим принимать такие решения сами и без давления».

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