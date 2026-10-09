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Удар БПЛА по Калуге привел к повреждениям инфраструктуры и ранениям 9 жителей

В небе над Калужской областью дежурными силами противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Воздушные цели были перехвачены над территориями города Калуги, а также Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

В результате налета на городскую инфраструктуру Калуги травмы различной степени тяжести получили девять человек. Пятерых медики госпитализировали в стационары.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Им оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.

Падение обломков и удары дронов привели к повреждениям частных жилых домов на территории двух муниципальных округов области. На всех пострадавших участках работают оперативные службы и экстренные группы. Также специалисты устанавливают масштаб ущерба.

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