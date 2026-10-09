Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3

На третьем Московском центральном диаметре зафиксирован сбой. Он привел к затруднению движения поездов из Москвы, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

Проблемы с графиком возникли на участке между станциями «Электрозаводская» и «Перово» по первому пути по направлению в область.

Для преодоления затора составы могут перенаправлять по третьему пути. Не исключено, что они пропустят ряд остановочных пунктов.

Причина сбоя неизвестна.

Пассажиров предупреждают о вероятном увеличении интервалов и задержках электричек, следующих в сторону станции «Ипподром». Это впоследствии может привести к сбоям в расписании и в обратном направлении. Кроме того, на линии вероятны сокращения маршрутов следования и внеплановые отмены рейсов.

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