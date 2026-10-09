«Встроенного навигатора» нет: названы ошибки при поиске потерявшихся питомцев

Собаки и кошки — настоящие члены семьи, если они теряются, владельцы часто впадают в панику. Важно взять себя в руки и не совершать главные ошибки, которые мешают удачному поиску животного, сообщила РИАМО волонтер, учредитель АНО «Помощь животным „Помоги другу“» Юлия Скрипак.

Первое, что нужно сделать хозяину — успокоиться и убрать панику. Потеряться может любая собака или кошка, это стандартная ситуация, которая требует включенности и собранности владельца животного.

«Иногда животные возвращаются сами. Но если ваш питомец пропал впервые и никогда не оставался один на улице, он попросту не сориентируется. Собака или кошка могут брести совершенно в другую сторону, а также просто бежать куда глаза глядят из-за страха», — рассказала Скрипак.

Есть принципиальная разница в поиске собак и кошек. Последние, если никогда не видели улицы, чаще всего забиваются в подвалы, поэтому не стоит кричать, бегать и шуметь во время поиска. Лучше спокойно проверить все укромные места в округе, особенно подвал многоквартирного дома.

Существуют распространенные мифы, которые мешают в поиске питомцев. Многие считают, что у кошек есть «встроенный навигатор», поэтому они сами возвращаются домой, но это не так. Они склонны прятаться в труднодоступных местах.

«Потерявшаяся собака не будет вести на улице так же, как и дома. Она вполне может не подходить к людям, хотя обычно любила всех подряд, не будет отзываться на кличку и станет убегать от тех, кто пытается помочь. Все дело в стрессе и страхе», — отметила волонтер.

Еще один важный момент — не стоит выносить лоток с использованным наполнителем, чтобы кошка якобы по запаху вернулась домой. Чаще всего этот метод привлечет других животных, в том числе агрессивных, а вашу кошку отпугнет.

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