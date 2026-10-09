Власти заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Омске Спецоперация сегодня в 06:10

При атаке беспилотников на Омск пострадавших нет. Об этом заявила Мина Ахвердиева, пресс-секретарь губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщает ТАСС.

БПЛА атаковали город в четверг, 8 октября. «При вчерашней атаке вражеских БПЛА на Омск никто не пострадал», — заявила Ахвердиева. Ранее 399 украинских беспилотников уничтожили над Россией. Это произошло в период с 20:00 7 октября до 8:00 8 октября. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.