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Власти заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Омске

Спецоперация

При атаке беспилотников на Омск пострадавших нет. Об этом заявила Мина Ахвердиева, пресс-секретарь губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщает ТАСС.

БПЛА атаковали город в четверг, 8 октября.

«При вчерашней атаке вражеских БПЛА на Омск никто не пострадал», — заявила Ахвердиева.

Ранее 399 украинских беспилотников уничтожили над Россией. Это произошло в период с 20:00 7 октября до 8:00 8 октября.

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