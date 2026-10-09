Уровень сейсмичности повысился на Камчатке

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Уровень сейсмичности на Камчатке вырос до высокого, афтершоки силой до четырех баллов продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.

В учреждении уточнили, что сейсмичность Камчатского участка зоны субдукции оценивается как фоново-повышенная.

При этом неделей ранее этот показатель был фоново-средним.

Ранее на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение. Инструментальная интенсивность в Петропавловске-Камчатском составила до 4 баллов, по краю — до 5.

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