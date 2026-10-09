Глава РАН сообщил о начале тестирования новых учебников по точным наукам
Некоторые российские школы приступили к проверке новых единых учебников по точным и естественно-научным предметам. По итогам их использования будут собраны замечания, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Российской академии наук Геннадия Красникова.
РАН участвует в разработке новых типовых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии для учеников средних и старших классов.
«У нас есть график, по которому мы создаем эти учебники, они уже в 2027 году должны быть опробованы», — отметил Красников.
Сейчас работа начинается в отдельных школах, где специалисты изучают учебники с учетом поступающих замечаний.
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