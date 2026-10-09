Омбудсмен рассказал о судьбе девочек, спасенных при пожаре в Хабаровском крае

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев заявил, что двух девочек, спасенных во время пожара в Комсомольске-на-Амуре, где погибли мать и четверо детей, не планируется помещать в детский дом, сообщает РИА Новости .

«Планов на то, чтобы помещать их в учреждение, у нас пока нет», — отметил Перевезенцев.

Перевезенцев также уточнил, что отец семейства погиб в ходе специальной военной операции, но у девочек остались родственники, которые смогут их принять.

Ранее пожар в квартире на улице Гамарника унес жизни матери и четырех детей. При этом сосед по этажу смог спасти двух девочек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.