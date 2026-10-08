Пожар в квартире в Хабаровском крае унес жизни матери и четырех детей
Мать и четыре ребенка погибли при пожаре в квартире в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Возгорание случилось в жилом доме на улице Гамарника. Огонь охватил одну из квартир.
При тушении пожара утром 8 октября были обнаружены тела пяти человек. Еще двух маленьких детей успели спасти соседи. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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