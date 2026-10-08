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Пять человек погибли в загоревшейся квартире в Хабаровском крае

Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае вспыхнул пожар. В результате пять человек скончались, сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание случилось в жилом доме на улице Гамарника. Огонь охватил квартиру.

На данный момент на месте работают экстренные службы.

Причина пожара пока не называется.

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