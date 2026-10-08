USD
Доллар США
85,48
-0.27 %
EUR
Евро
96,33
0.31 %
CNY
Китайский Юань
12,75
-0.37 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,28
-0.27 %

Двух девочек спасли при пожаре в Хабаровском крае, где погибли пять человек

Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в квартире, который унес жизни матери и четырех детей, удалось спасти двух девочек. На помощь им пришел сосед по этажу, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

На данный момент дети находятся в больнице.

«Состояние одной из них — средней тяжести, вторая девочка — вне опасности. Поручил краевому Минздраву обеспечить им всю необходимую медицинскую помощь и поддержку», — отметил Демешин в мессенджере МАКС.

На месте работают сотрудники экстренных служб, а также следственных органов.

Ранее огонь вспыхнул в квартире на улице Гамарника. Тела пяти человек были найдены при тушении возгорания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.