сегодня в 04:16

В России упростили получение выплат за жилье, утраченное при ЧС или терактах

Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций, смогут получать компенсации быстрее и с меньшими сложностями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Постановление правительства РФ добавило назначение таких выплат в рекомендованный перечень госуслуг, которые предоставляются в МФЦ по принципу «одного окна».

В министерстве пояснили, что расширение этого перечня направлено на упрощение процедуры получения выплат гражданами, потерявшими или повредившими жилье при ЧС, а также на сокращение сроков рассмотрения заявлений.

Это позволит оказывать финансовую помощь людям оперативнее и качественнее.

В ведомстве также отметили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Региональные власти самостоятельно организуют предоставление указанных услуг в МФЦ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.