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Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность автомобилиста, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в воскресенье вечером. По предварительной информации, неустановленный водитель, поворачивая с улицы Нейбута на улицу Черняховского, совершил наезд на ребенка, который двигался вдоль тротуара по ходу движения автомобиля. В результате происшествия девочка получила травмы.

После столкновения автомобилист не остановился и покинул место аварии.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения водителя. Также назначен ряд необходимых исследований.

По факту ДТП составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, а также за оставление места аварии.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, а также водитель грузовика.

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