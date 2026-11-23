Роман с коллегой был у 14% офисных сотрудников. Об этом говорят результаты исследования, которое провели среди более чем тысячи россиян, работающих в офисах по всей стране. Об этом сообщили РИАМО в аналитическом центре ГК «Гранель».

Что касается возраста, то среди молодежи меньше всего любителей отношений на работе. Среди участников до 25 лет о романе в офисе рассказали меньше 3%. В группе от 36 до 45 лет таких оказалось 19,5%, от 46 до 55 лет — 18,5%. После 55 лет показатель снова снизился, до 5%.

Объяснить разрыв только коротким стажем не получается. Молодые сотрудники реже признаются и во взаимной симпатии, которая не переросла в отношения. Об этом заявили 19% респондентов до 25 лет против 32% в группе от 26 до 35. Для симпатии годы работы не нужны, поэтому дело, скорее, в дистанции, которую молодежь держит с коллегами.

При этом служебные романы редко заканчиваются чем-то долгим. Вместе с коллегой остаются 3% опрошенных, то есть продолжением обернулся примерно один случай из пяти. Но в то же время с офисной влюбленностью в той или иной форме сталкивались почти четыре человека из 10.

При этом столичные работники оказались самыми сдержанными. Чаще всего о романе с коллегой говорили в Челябинске и Новосибирске, 19% и 17%. Реже всего — в Москве (10%) и Нижнем Новгороде (11%).

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