В Приангарье мужчина получил 13 лет колонии за поджог вышки сотовой связи

Как установили следствие и суд, мужчина получил в интернет-мессенджере предложение совершить поджог за денежное вознаграждение. Он согласился, переоделся в специальную одежду, прибыл к объекту связи и совершил поджог.

По информации прокуратуры Иркутской области, причиненный ущерб превысил 550 тысяч рублей.

Суд квалифицировал действия мужчины по пункту «б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании мужчина частично признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

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