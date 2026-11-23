В Приангарье мужчина получил 13 лет колонии за поджог вышки сотовой связи
Иркутский областной суд назначил 13 лет лишения свободы 22-летнему жителю Братска, признанному виновным в диверсии — поджоге базовой станции сотовой связи, пишет ТАСС.
Как установили следствие и суд, мужчина получил в интернет-мессенджере предложение совершить поджог за денежное вознаграждение. Он согласился, переоделся в специальную одежду, прибыл к объекту связи и совершил поджог.
По информации прокуратуры Иркутской области, причиненный ущерб превысил 550 тысяч рублей.
Суд квалифицировал действия мужчины по пункту «б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
В судебном заседании мужчина частично признал свою вину и возместил причиненный ущерб.
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