В Сети набирают популярность ролики, на которых жители российской столицы заносят с улицы снег и в течение 10 минут наблюдают за тем, как зимние осадки вообще не тают в тепле. Россияне строят догадки и переживают, что в природе что-то «сломалось», однако на самом деле секрет нетающего снега кроется в законах физики. О том, почему снег на самом деле не тает в помещении, в разговоре с РИАМО рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры математики и анализа данных Финансового университета при правительстве РФ Эльвира Рамазанова.

По словам Рамазановой, снег на подоконнике может оставаться нетронутым долгое время, и это объясняется физикой, а не аномалией. По словам эксперта, снег почти не проводит тепло, а его теплопроводность сравнима с минеральной ватой. Воздух занимает до 95 процентов объема снега, поэтому принесенный с мороза комок прогревается только снаружи. Чтобы растопить килограмм льда, нужно подвести 333 кДж тепла, а сквозь воздушную «шубу» оно проходит крайне медленно.

Рамазанова подчеркнула, что подоконник на самом деле не такой теплый, как кажется по комнатному термометру. У рамы его поверхность на 5-12 градусов холоднее воздуха, а у примыкания к раме температура может опускаться почти до нуля. Снег получает тепло в основном снизу, но снизу его практически нет. Кроме того, тающий снег охлаждает сам себя: вода с поверхности испаряется и уносит энергию, создавая вокруг комка холодную зону. Снег может исчезнуть и вовсе без капли, поскольку лед переходит прямо в пар при недостаточной влажности воздуха, что зимой при работающих батареях случается часто. Сублимация идет постоянно, а таяние требует плюсовой температуры и достаточной влажности.

Ученый подчеркнула, что плотность тоже влияет на скорость таяния. У рыхлого снега теплопроводность в 3-5 раз ниже, чем у слежавшегося, поэтому плотный комок быстрее проводит тепло внутрь и тает раньше. Зато пушистый снег быстрее испаряется, а талая вода уходит сквозь поры, не образуя лужи. Воздушные прослойки внутри комка и зазор между снегом и поверхностью работают как теплоизолятор, пока воздух в них неподвижен. Проверить это можно пирометром: цифры температуры поверхности удивят.

Отдельный фактор — химия городского снега. Противогололедные соли, среди которых хлориды натрия, кальция и магния, ацетаты и формиаты, понижают точку замерзания воды: у обычной соли она около минус 21 градуса, у хлорида кальция еще ниже. Посоленный снег тает даже на морозе, а значит, долго лежащий на окне комок чистый. Темные примеси, такие как сажа и пыль, наоборот, поглощают солнечное тепло и ускоряют таяние. Проверить это можно, если положить такой же снег в центр теплого стола, и он растает в разы быстрее.

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