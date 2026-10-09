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Росохотрыболовсоюз предупредил о голодных медведях-шатунах зимой и весной

Нехватка корма в ряде регионов России может спровоцировать появление голодных медведей-шатунов в предстоящую зиму и весной — в течение месяца после выхода из берлог, то есть до конца мая на севере страны. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко, сообщает ТАСС .

«Учитывая нынешнюю ситуацию с природными кормами во многих регионах, появления шатунов точно нужно опасаться», — отметил Сицко.

Он также подчеркнул, что и следующей весной нужно будет соблюдать осторожность: жир необходим медведю, чтобы пережить весеннюю бескормицу — примерно месяц после выхода из берлог.

Ранее в Петропавловске-Камчатском ликвидировали медведя в районе «Нового кладбища». О появлении хищника в черте города заявили 8 октября.

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