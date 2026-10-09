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Медведя ликвидировали в Петропавловске-Камчатском

Общество

В Петропавловске-Камчатском ликвидировали медведя в районе «Нового кладбища». О появлении хищника в черте города заявили 8 октября, сообщает ТАСС.

«Медведь был замечен в районе „Нового кладбища“ в Петропавловске-Камчатском 8 октября. Хищник ликвидирован», — сообщили в учреждении.

Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском 9 сентября из-за частых выходов зверей к людям. Животных в городе видят почти ежедневно.

Ранее медведь атаковал внедорожник охотников в Иркутской области.

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