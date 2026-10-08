Медведь атаковал внедорожник охотников в Иркутской области

Медведь атаковал и значительно повредил внедорожник охотников в лесу на территории Иркутской области.

«Медведь атаковал Suzuki Jimny охотников прямо в тайге», — написал пользователь с ником avtozakaz_vladivostok_ykt в Instagram*.

На опубликованных кадрах видно, как косолапый оторвал передний бампер, боковые зеркала и дефлекторы, а также помял крышу иномарки.

«Мед искал», «Просто машина должна быть больше медведя», «А зачем вы еду внутри оставили? Вот и подумал что это мусорный контейнер», «Найти и заставить заплатить за причиненный ущерб», «Охотники охотились на медведя, медведь на охотников», — пишут комментаторы под видео.

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