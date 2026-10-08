USD
Доллар США
85,42
-0.07 %
EUR
Евро
95,47
-0.89 %
CNY
Китайский Юань
12,73
-0.15 %
TRY
Турецкая Лира
17,38
-0.11 %

Land Cruiser протаранил четыре автомобиля на юго-востоке Москвы

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Toyota Land Cruiser протаранил четыре припаркованных автомобиля на юго-востоке столицы. Два человека из внедорожника скрылись с места ДТП, сообщает 112.

Авария произошла на улице Крузенштерна.

Land Cruiser врезался в припаркованные Mazda, Audi, BMW и Citroën. По предварительным данным, внедорожник записан на 29-летнего Виктора А.

Подробности ДТП выясняются.

По данным Дептранса, движение в районе аварии затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.