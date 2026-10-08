Land Cruiser протаранил четыре автомобиля на юго-востоке Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Toyota Land Cruiser протаранил четыре припаркованных автомобиля на юго-востоке столицы. Два человека из внедорожника скрылись с места ДТП, сообщает 112.
Авария произошла на улице Крузенштерна.
Land Cruiser врезался в припаркованные Mazda, Audi, BMW и Citroën. По предварительным данным, внедорожник записан на 29-летнего Виктора А.
Подробности ДТП выясняются.
По данным Дептранса, движение в районе аварии затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.
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