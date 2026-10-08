От собственника: в Москве нашли в продаже дом за 1,7 млн рублей, но есть нюанс

Москвич нашел в Сети объявление о продаже целого дома на территории столицы стоимостью 1,7 млн рублей.

Александр рассказал, что дом площадью 24 кв. м расположен в столичном районе Раменки. Вблизи находится метро и Мичуринский проспект.

«Ну мед! Когда можно планировку посмотреть?», — обратился пользователь a.kaspersky к онлайн-площадке по продаже и аренде недвижимости в Instagram*.

На опубликованных кадрах видно, как на земле стоит 1-этажный небольшой дом в форме контейнера. Рядом с ним стоит биотуалет, закрытый на амбарный замок.

«Модульный, классно, самый модный на районе будешь», «Прописка?», «А реновация в каком году?», «Программа „Доступное жилье“», «Потом тебя эвакуируют вместе с домом», «Прозвонил, участок без кадастрового, прописаться там нельзя, обещал мужик в своей хате прописать», — пишут комментаторы под видео.

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