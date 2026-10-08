«Его коротит, да»: удар током от лифта отправил женщину в реанимацию

Россиянка Юля рассказала в своем блоге, что отправилась с сыном в ТЦ в Челябинске, там в лифте ударило током. В итоге она сутки пролежала в реанимации.

По ее словам, она с ребенком, у которого ДЦП, после реабилитации отправилась в ТЦ в Челябинске, чтобы купить теплую шапку.

«Чтобы подняться с коляской наверх — нужно вызвать лифт. Когда я нажала на кнопку лифта, полетели искры, меня ударило волной тока, и стало плохо. Моя пожилая мама побежала за помощью к проезжающему мимо мойщику пола, на что он ответил: „Ну бывает его коротит, да“, мама обратилась за помощью к охраннику, но он пожал плечами и сказал, что передаст в администрацию. Помощи никто не оказал», — поделилась Юлия.

Она добавила, что своим ходом вместе с родными добралась до дома, где вызвала скорую помощь. Женщину госпитализировали, положили в реанимацию на сутки, а потом перевели в кардиологию.

«Я ушла домой, написав отказную. Врач сказал, что нужно дообследоваться, и ждать мне этого неизвестно сколько, а 9 числа моего сына выселяют из гостиницы. Я ушла, потому что мы должны возвращаться домой, а знакомых никого в Челябинске нет. Дообследоваться буду сама уже в родном городе», — добавила россиянка.

Подписчики посочувствовали пострадавшей и отметили, что с ТЦ надо было требовать компенсацию.

«Сочувствую, желаю скорейшего выздоровления! Скорую нужно было вызвать в ТЦ и требовать с них компенсацию. „Иногда искрит“. Знают о проблеме и ничего не делают. Человек с проблемами сердца запросто мог бы погибнуть», — сказала одна из подписчиц.

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