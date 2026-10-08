Дети в арбузных касках ловили голубей руками на улице во Владивостоке
Фото - © @vladik1107
Дети в арбузных касках ловили голубей руками на улице возле железнодорожного вокзала Владивостоке.
«Владивосток! Что у вас происходит, а?», — обратился vladik1107 к горожанам в соцсети Threads*.
На опубликованных кадрах видно, как вдое детей в арбузных касках бегают по площади перед ж/д вокзалом и хватают голубей.
Владислав добавил, что 15 минут наблюдал за происходящим. При этом девочки «не мучали голубей и были с ними аккуратны».
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