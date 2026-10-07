сегодня в 04:17

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение интенсивностью до 5 баллов, сообщает ТАСС .

Как сообщили в в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, инструментальная интенсивность в Петропавловске-Камчатском составила до 4 баллов, по краю — до 5.

Магнитуда сейсмособытия составила 5,6. Эпицентр находился в 79 км от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.