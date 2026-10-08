399 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью
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Прошедшей ночью над регионами РФ и Черным морем сбили 399 дронов противника самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Аппараты перехватили с 20 часов 7 октября до 8 часов 8 октября дежурными силами ПВО.
БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, а также над Черным морем.
В ночь на 7 октября российская армия поразила хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск, цех сборки и место хранения БПЛА, производства ракет, а еще заводы на Украине.
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