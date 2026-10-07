Цех сборки БПЛА, «Фламинго» и заводы на Украине стали целями атаки ВС РФ

Отечественная «Герань» поразила хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск Одесской области.

В Киеве и области под удары попали промышленное предприятие (ООО «Умные боеприпасы»), где собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FP-9, комплектующие к ним; цех сборки и место хранения БПЛА (ЧАО «Фанплит»), на котором производили комплектующие для «Фламинго» и дроны большой и средней дальности FP-1, FP-2; завод (ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат») в населенном пункте Обухов, где производили и хранили ракеты FP-5 «Фламинго» и их комплектующие.

Пострадало еще промпредприятие (ТД «Пластмасс-Прилуки») в н. п. Прилуки Черниговской области. Там производили и хранили комплектующие для ракет «Фламинго». В Кировоградской области удар пришелся по цеху «Группы промышленных предприятий „Александрия“» (н. п. Александрия) где производят комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе и самолетного типа.

Было поражено предприятие ракетно-космической промышленности (ГППО «Южный машиностроительный завод имени О. Макарова») в Днепре. В его зданиях производили, хранили и отправляли на поставку ВСУ ракеты «Фламинго», дроны большой и средней дальности FP-1, FP-2.

В Полтавской области ВС РФ ударили по производственному предприятию (ПАО «Автокраз») в н. п. Кременчуг. В нем делали и складировали специализированные шасси для пусковых установок ракет «Фламинго». Под удар попала и табачная фабрика «JTI Украина» в н. п. Кременчуг, на производственных мощностях данного предприятия сейчас выпускают боеприпасы для стрелкового оружия для ВСУ.

Российская армия поразила механический завод в н. п. Лозовая Харьковской области, где собирали и хранили ракеты «Фламинго», комплектующие к ним.

Кроме того, пострадал завод «Дунай судоремонт» в порту Измаил, где производили и хранили безэкипажные катера и комплектующие к ним. А в порту Одесса попали по сухогрузу, доставлявшему грузы для ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.