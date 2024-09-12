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В Мурманской области сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника украинской армии сбили в небе над Мурманской областью. Система ПВО отработала в районе города Оленегорск, сообщает SHOT .

Три БПЛА залетели в регион со стороны Архангельской области. Дроны заметили в небе в районе населенного пункта Высокий.

12 сентября с 09:35 в аэропортах Мурманской области и Апатит ввели временные ограничения полетов. Решение принято с целью обеспечения безопасности.

Накануне на Мурманскую область также был совершен налет вражеских дронов. Два украинских беспилотника самолетного типа «Летучая лисица» сбили в районе аэродрома Оленья.