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В Новосибирской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

Происшествия

В Новосибирийской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло около 05:00 (01:00 мск) на 130-м км трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. По предварительной информации, автобус въехал в грузовик, который стоял на полосе разгона.

В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП пассажир-мужчина погиб от полученных травм.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля.

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