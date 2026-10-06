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За ночь силы ПВО уничтожили 105 БПЛА на подлете к Москве

Спецоперация

С вечера 5 октября до утра 6 октября к Московскому региону летели 650 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Большая часть БПЛА уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

По словам Собянина, 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.

Ранее Росавиация сообщала об ограничениях, введенных в московских аэропортах.

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