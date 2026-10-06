За ночь силы ПВО уничтожили 105 БПЛА на подлете к Москве Спецоперация сегодня в 05:28

С вечера 5 октября до утра 6 октября к Московскому региону летели 650 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.