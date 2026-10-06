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Силы ПВО уничтожили еще 12 БПЛА, летевших к Москве

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«12 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Росавиация сообщала об ограничениях, введенных в московских аэропортах.

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