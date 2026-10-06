Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Камчатского авиапредприятия получил повреждения при жесткой посадке в районе реки Жупанова, сообщает РИА Новости.
«Вертолет жестко сел и частично поврежден, в частности, пострадали лопасти и другие элементы», — говорится в сообщении.
По данным регионального Центра медицины катастроф, на борту находились трое членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. В результате жесткой посадки пострадали два человека.
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