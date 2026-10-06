Вертолет, совершивший жесткую посадку на Камчатке, перевозил грузы
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку на Камчатке, перевозил грузы, сообщает ТАСС.
«Информацию передал командир воздушного судна, вышедший на связь после посадки. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью нет», — сообщили в Минтрансе региона.
Отмечается, что вертолет принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». Ми-8 лежит на боку, повреждены лопасти.
На борту находились трое членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.
Вертолет совершил жесткую посадку в районе реки Жупанова.
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