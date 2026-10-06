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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«… сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности.

С вечера 5 октября до утра 6 октября к Московскому региону летели 650 БПЛА, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Большая часть БПЛА уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

По словам Собянина, 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.

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