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В Томской области машина сбила медведя и перевернулась, пострадали три человека

Происшествия
А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

В Томской области легковой автомобиль Ford Mondeo на трассе сбил медведя и перевернулся. В результате  аварии 3 человека пострадали, сообщили в УМВД по региону.

ДТП произошло вечером 5 октября на 9-м километре автодороги «Камаевка — Асино — Первомайское». Автомобиль под управлением 28-летнего водителя, сбил медведя, вышедшего на проезжую часть. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель и пассажиры с травмами госпитализированы.

Ранее в Барнауле подросток на мотоцикле погиб после столкновения с автомобилем.

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