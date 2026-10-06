Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

сегодня в 06:21

В Томской области машина сбила медведя и перевернулась, пострадали три человека

В Томской области легковой автомобиль Ford Mondeo на трассе сбил медведя и перевернулся. В результате аварии 3 человека пострадали, сообщили в УМВД по региону.

ДТП произошло вечером 5 октября на 9-м километре автодороги «Камаевка — Асино — Первомайское». Автомобиль под управлением 28-летнего водителя, сбил медведя, вышедшего на проезжую часть. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель и пассажиры с травмами госпитализированы.

Ранее в Барнауле подросток на мотоцикле погиб после столкновения с автомобилем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.