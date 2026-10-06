Дожди и до +16 градусов будут днем 6 октября в Московском регионе
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В Москве и области днем 6 октября прогнозируется облачная и умеренно теплая погода с осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В дневные часы столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметок от 14 до 16 градусов тепла. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет юго-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.
В ночное время температура воздуха опустится до показателей от 7 до 9 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальна — погода будет преимущественно сухой.
Ветер сменит направление на западное. Его скорость составит 6–11 метров в секунду.
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