Вестибулярка вышла из чата: почему может тошнить в электричке

По словам эксперта, случается это из-за того, что сигналы от глаз, внутреннего уха и мышц рассинхронизируются. Глаза изменений и движения не видят, а вестибулярный аппарат фиксирует постоянные толчки, вибрацию и покачивания. Мозг не справляется с обработкой этих противоречивых сигналов и реагирует тошнотой, головокружением, иногда рвотой.

«В электричке постоянная низкочастотная вибрация от рельсов и тележек вагона — она передается через пол и сиденья. В автомобиле амортизация мягче, дорожное полотно сглаживает вибрационные колебания. Электричка не только едет вперед — она еще и кренится в поворотах, раскачивается из стороны в сторону на стыках рельсов, дергается при торможении и ускорении. Вестибулярный аппарат получает разнонаправленные ускорения», — заявила Толстова.

В отличие от автомобиля, пассажиры электричек не всегда могут фокусировать взгляд по горизонту и по движению, синхронизировать визуальную и вестибулярную информацию. Кроме того, тошнота при использовании такого общественного транспорта может усиливаться из-за меньшей циркуляции воздуха, так как запахи в нем дольше задерживаются.

«Головная боль к тошноте добавляется из-за напряжения мышц шеи (от попытки удержать голову при тряске), духоты и обезвоживания — в электричке люди реже пьют воду, чем в машине, так как нет привычки взять бутылку с собой», — отметила Толстова.

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