Возвращается из-за стресса и недосыпа: как взрослому не превратиться в лунатика

Лунатизм начинается в детстве и пропадает в зрелом возрасте, но стрессы и проблемы со сном могут возобновить проявления этого недуга, сообщил РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Лунатизм произрастает из детства и исчезает вместе с половым созреванием. Если он проявляется во взрослом возрасте, то причиной тому становятся стрессы, недостаток сна и малая его продолжительность, употребление алкоголя. Единственное, что остается взрослому человеку, так это модифицировать свой образ жизни, чтобы уменьшить стресс и соблюдать гигиену сна», — сказал Кудинов.

Он подчеркнул, что людям, страдающим лунатизмом, важно поддерживать регулярность сна и нормальную его продолжительность, чтобы не создавать благоприятную почву для новых проявлений.

Эксперт также рассказал, стоит ли будить лунатика или можно просто отвести его в кровать в том состоянии, в котором он сейчас пребывает.

«От пробуждения, теоретически, ничего плохого не будет. Единственное, для проснувшегося это может быть стресс. Вот представьте, вы у себя дома легли спать в кровать, а вас будят где-то на улице. Это будет испуг от того, где вы находитесь. Намного логичнее и проще будет отвести человека в его кровать и уложить. И он будет спать дальше. Фактически он и так спит, просто надо указать, где ему спать правильно», — заявил Кудинов.

Он отметил, что лунатизм связан с частичной активностью области головного мозга, отвечающей за движение и управление телом, а сознанием — нет. Человек в таком состояние может встать с кровати, ходить по квартире, одеться, включить воду. То есть делать действия, которые выполняются машинально, для которых не требуется активность сознания.

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