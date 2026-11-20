В Подмосковье должник погасил 2,5 млн руб долга по алиментам после уголовных дел

Должник по алиментам в Подмосковье выплатил более 2,5 млн рублей на содержание двух детей после передачи в суд двух уголовных дел о неуплате средств, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В июне 2026 года в подмосковное управление ФССП передали из другого региона два исполнительных производства в отношении одного должника. По решениям суда он должен ежемесячно перечислять одному ребенку четверть всех доходов, второму — 50% регионального прожиточного минимума для детей. Долг к моменту передачи составлял около 2,5 млн рублей.

Мужчина уклонялся от выплат с начала исполнения решений. Приставы ограничили ему выезд за границу, запретили регистрационные действия с автомобилем и арестовали банковские счета. Эти меры результата не дали. По двум протоколам по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ мировой судья назначил должнику обязательные работы, но мужчина не начал платить и вновь стал скрываться.

Приставы установили, что он живет в Подмосковье. Сотрудница Одинцовского районного отдела выяснила место его официальной работы и направила работодателю постановление об удержании задолженности из зарплаты. Оба ребенка начали получать текущие алименты, однако накопленный долг мужчина не погасил, несмотря на напоминание пристава.

После доследственной проверки дознаватель возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ о неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей. После передачи дел в суд мужчина полностью погасил задолженность — более 2,5 млн рублей.

Приставы продолжают контролировать уплату текущих алиментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.